МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Счетная палата будет рекомендовать правительству разработать новую Стратегию развития страховой деятельности в РФ, не дожидаясь конца срока действующей, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.

Нынешняя стратегия была принята в июле 2013 года и должна действовать до 2020 года. Как показал анализ Счетной палаты, за прошедшие годы достичь заданных в стратегии целей не удалось. Востребованность страховых услуг в России остается относительно невысокой: доля страховых премий в российском ВВП в 4,5 раза ниже среднемирового и составляет 1,4%.

Как отметили в Счетной палате, страхование малопривлекательно для граждан из-за его дороговизны: соотношение между объемом страховых выплат и уплаченных страховых премий составило 43,4% за 4,5 года, то есть за каждый уплаченный рубль потребитель получает около 40 копеек. Это отчасти объясняется снижением конкуренции на страховом рынке.

Среди факторов, которые тормозят развитие рынка, также названы нехватка актуальных страховых продуктов и их недостаточная привлекательность, низкая финансовая грамотность населения и неприоритетность для граждан расходов на страхование. Также сюда отнесены недостатки стратегического планирования: нынешняя стратегия устарела и нуждается в корректировке, считают в палате.

"Поэтому нужно, не дожидаясь 2020 года, приступать к разработке новой стратегии с учетом всех изменений. Мы внесем это в наши рекомендации правительству", — сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, слова которого приводит пресс-служба. Сообщается, что правительство и ЦБ получат информационные письма от Счетной палаты, а экспертно-аналитические оценки будут направлены в палаты Федерального Собрания.