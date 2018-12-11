МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует наращивать свой пакет акций в компании "Уралкалий", сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

Сбербанк на прошлой неделе сообщил, что компания "Сбербанк инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия". В банке сообщили РИА Новости, что пакет был приобретен у компании Rinsoco Trading Co Limited и что в дальнейшем банк не исключает перепродажи данного пакета.

"Наращивать, насколько я знаю, не собираемся. Это не стратегическая инвестиция. Это чисто финансовая операция", — ответил Греф на вопрос, планирует ли банк наращивать свой пакет в "Уралкалии".

Он добавил, что это является обычной сделкой. "Это самая обычная сделка. Это привлекательная сделка для merchant bank (коммерческого банка). У нас есть десятки пакетов такого рода, которые периодически продаются и покупаются", — отметил Греф.