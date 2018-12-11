МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово "банк", однако в финансовой части название "банк" все равно должно присутствовать по закону, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы всё больше и больше становимся технологической компанией, а не банком. Более того, мы активно рассуждаем на тему дальнейшего использования в нашем названии слова "банк", мы становимся экосистемой"", — сказал Греф на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что в настоящее время внутри Сбербанка действительно обсуждается данный вопрос. "Пока рано об этом заявлять. Мы сейчас эту тему проговариваем", — пояснил глава крупнейшего российского банка.

"Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема, в этом смысле она будет расти", — указал Греф.

"По поводу названия нужно понимать, что в финансовой части название "банк" все равно должно присутствовать по закону", — резюмировал он.