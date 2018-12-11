МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Банк России обнаружил признаки вывода активов из "Банка торгового финансирования" (БТФ), сообщает регулятор. Банк России отозвал лицензию у БТФ с 28 сентября в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация по управлению АО КБ "БТФ"… в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем приобретения недвижимого имущества по завышенной стоимости", — говорится в сообщении.

Банк России сообщил, что направил информацию о финансовых операциях руководства банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений. Также регулятор 30 ноября направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 13 декабря.

Ранее ЦБ также сообщал, что бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, достигала порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование этих заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости.

Банк России ранее неоднократно применял в отношении БТФ меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2018 года занимал 292-е место в банковской системе РФ.

Также регулятор обнаружил признаки вывода активов из "К2 банка" (Черкесск, Карачаево-Черкесия) путем приобретения низколиквидных ценных бумаг и предоставления необоснованных гарантий.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 31 августа. По данным ЦБ, "К2 банк" был монопродуктовой кредитной организацией, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. ЦБ также отмечал, что портфель гарантий, выданных банком, на 1 августа 2018 года составил 9,5 миллиарда рублей, более чем в пять раз превысив размер его собственных средств.

"Временная администрация по управлению "К2 банком"… в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки действий, направленных на вывод активов посредством приобретения низколиквидных ценных бумаг, а также предоставления банковских гарантий компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства", — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал кредитную организацию банкротом 13 ноября. Банк России направил информацию о финансовых операциях руководства банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к существенному занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным гарантиям, а выполнение требований ЦБ об устранении нарушений выявило значительное сокращение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов, также ранее отмечал ЦБ.

По состоянию на конец ноября регулятор оценивал активы кредитной организации в 1,246 миллиарда рублей, обязательства — в 2,323 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка превысила 1 миллиард рублей.