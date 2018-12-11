МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект о досудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Проект разработан во исполнение поручения президента РФ, предусматривающего внесение в законодательство изменений, направленных на осуществление на основании решения Банка России "блокировки сайтов", которые используются с нарушениями законов Российской Федерации о финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий.

"Законопроектом предлагается наделить Банк России правом принятия решения о включении сайтов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вводящих клиентов кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций в заблуждение вследствие сходства доменных имен, оформления или содержания, сайтов, связанных с предложением и (или) предоставлением на территории РФ финансовых услуг субъектами, не имеющими права их оказывать в соответствии с законодательством РФ, а также сайтов, связанных с осуществлением деятельности финансовых пирамид, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено, для их последующего возможного блокирования", — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Вместе с тем, в отношении соответствующих сайтов "законопроектом предлагается наделить Банк России правом обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", указанной информации".