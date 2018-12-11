МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Смена названия Сбербанка повлечет за собой существенные затраты, может потребовать миллионы рублей, прокомментировал РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, проводить ребрендинг крупнейшего российского банка нецелесообразно.

Ранее сегодня глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово "банк", однако в финансовой части название "банк" все равно должно присутствовать по закону.

"Это такие изыски, которые для меня смысла не имеют. Сбербанк – это такой бренд, сформировавшийся, вызывающий доверие людей, который прижился у нас. Уход от этого бренда, принесет ли он пользу – это вопрос. Я бы не с названиями боролся, а занимался делами более содержательными", — сказал Аксаков.

По его словам, затраты на ребрендинг Сбербанка могут быть довольно существенными. При этом Аксаков отметил, что смена бренда должна приносить экономический эффект, иначе она бессмысленна.

"Не миллиарды, конечно, но миллионы рублей точно, которые можно было бы использовать более производительно", — ответил он на вопрос, сколько на это может понадобиться средств.