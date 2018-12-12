МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В законодательство РФ впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора, пишет РБК со ссылкой на поправки к закону "О национальной платежной системе".

Такой агрегатор — это специализированная компания, которая будет обеспечивать проведение в сети интернет разнообразных платежей для онлайн-магазинов.

Платежные агрегаторы появились на платежном рынке недавно, но в настоящее время обеспечивают платежи россиян свыше чем на 80 тысячах торговых площадок, пишет издание со ссылкой на данные исследовательской компании MARC.

В настоящее время крупнейшим игроком на этом рынке является "Яндекс.Касса", ее доля составляет 31%.

Контролировать платежные агрегаторы предполагается через банки и небанковские кредитные организации (НКО). Это будет держать на контроле соблюдение законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма. следует из поправок к закону, которые уже внесены на рассмотрение Госдумы.

"Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в электронной коммерции", — рассказали в пресс-службе ЦБ.