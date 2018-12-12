МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в пятницу, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до 7,75% из-за рисков разгона инфляции и возобновления валютных интервенций в следующем году, считает большинство опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Если ЦБ действительно повысит ставку, то это будет вторым повышением за год — в сентябре регулятор впервые повысил ее с 2014 года. В сентябре ставка выросла на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Это привело к увеличению банковских ставок по кредитам и вкладам, однако, как говорила в начале ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пугаться этого не стоит – небольшое повышение ключевой ставки снижает вероятность ее более значительного роста в будущем и защищает от ускорения инфляции.

Сдерживание роста цен – краеугольный камень монетарной политики ЦБ, признают опрошенные аналитики, а дальнейшее ускорение инфляции уже заложено в прогнозах регулятора на следующий год из-за предстоящего повышения НДС с 18% до 20%.

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в пятницу. Динамика инфляции пока не внушает опасений – ее ускорение происходит плавно и предсказуемо. Тем не менее, Банк России неоднократно заявлял, что действует на упреждение, поэтому он может повысить ставку уже сейчас, не дожидаясь существенного ускорения роста цен", — отмечает ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров.

Среди прочих факторов, говорящих в пользу повышения ставки, эксперты видят волатильность нефтяных цен, риск обвала рубля после возобновления ЦБ покупок валюты для Минфина (которое также запланировано на следующий год), санкционные риски и рост долларовых ставок.

В ноябре Набиуллина сообщала, что регулятор будет рассматривать возможности сохранения и повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 14 декабря.

АНАЛИЗ ПРИЧИН

Повышение ставки НДС с 1 января 2019 года приведет к росту потребительских цен, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. А инфляция, таким образом, разгонится выше 5% в первом полугодии 2019 года, что превышает целевой ориентир ЦБ в 4%, считает он.

При этом Банк России ранее допустил, что инфляция в России может разово ускоряться до двузначной в 2019 году в случае, если цены на нефть упадут до 35 долларов за баррель – такой прогноз ЦБ заложен в рисковый сценарий развития экономики РФ. Нестабильность нефтяных цен как фактор в пользу возможного повышения ставки отметил аналитик Андрей Никандров из Газпромбанка, главные экономисты Антон Табах из "Эксперт РА" и Владимир Тихомиров из БКС.

Другой причиной, по которой экономика может нуждаться в защите путем повышения ставки – курс рубля. По мнению Никандрова из Газпромбанка, отечественной валюте не удалось укрепиться на фоне обвала цен на нефть и оттока нерезидентов из российских активов, даже несмотря на приостановку покупок валюты в рамках бюджетного правила.

Поэтому возобновление покупок может стать важным аргументом в пользу повышения ключевой ставки для поддержки рубля, считает аналитик.

Похожей позиции придерживается главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: если ЦБ вернется с валютными интервенциями в январе, то ключевую ставку нужно будет поднимать на 25 базисных пунктов.

"Если у них будет возможность как-то модифицировать бюджетное правило, может быть с менее жесткими обязательствами вернуться на рынок, то тогда возможно, что ставка пока не изменится. Но это в очень большой степени зависит от режима интервенций, с которыми они будут готовы вернуться", — говорит Орлова.

Еще одна причина, подталкивающая ЦБ повысить ставку – ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков. Повышение долларовых ставок и сжатие ликвидности вызывают отток капитала и ослабление валют развивающихся стран, отмечает Монастыршин. Он же указывает на главный, по его мнению, санкционный риск – ограничения на покупку российского госдолга, которое может привести к росту доходности российских ОФЗ на 1-2 процентных пункта и усилить давление на рубль.

Экономисты Александр Исаков из "ВТБ Капитала", Владимир Тихомиров из БКС и эксперт Дмитрий Куликов из АКРА считают, что ставка на ближайшем заседании не изменится, хотя последний и не исключает ее повышения. В пользу сохранения ставки, по мнению экспертов, говорит то, что макропоказатели пока укладываются в ожидания и прогнозы регулятора.

Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин также видит возможность позитива в экономике по результатам в декабре, и в связи с этим допускает сохранение ставки. Он приводит в пример "сюрприз от Росстата" – в ноябре инфляция составила 3,8%, а не 3,9-4%, как ожидалось. Кроме того, по мнению аналитика, цены на нефть в рублях с октября снижаются, что дает предпосылки для их стабилизации с учетом повышения акцизов, а санкции США либо будут перенесены на 2019 год, либо и "вовсе отменены". Однако эксперт считает, что ставка так или иначе будет повышена – если не 14 декабря, то на заседании в первом квартале следующего года.

РИТОРИКА ЦБ

Какое бы решение регулятор ни принял, его риторика останется жесткой, уверены аналитики. Регулятор оставит сигнал рынку: для сохранения стабильности ожиданий ключевая ставка может быть повышена в первом полугодии, считает Александр Исаков из "ВТБ Капитала". Старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева полагает, что ЦБ оставит для себя возможность для возобновления цикла снижения ключевой ставки к концу следующего года.

Новым для рынка в заявлениях регулятора станет информация о закупках валюты в следующем году и об ее возможных эффектах для экономики. Заявления и формулировки, озвученные ранее в пресс-релизах ЦБ, остаются актуальными и для текущей ситуации, поэтому рынок услышит их еще раз, полагает Куликов из АКРА.

Кроме того, как ранее говорила Набиуллина, прогнозы регулятора на следующий год могут скорректироваться на этом заседании. Александр Исаков из "ВТБ Капитала" ожидает, что пересмотр основных прогнозов будет косметическим, а Тимур Нигматуллин из "Открытие брокер" считает, что ЦБ в первую очередь немного пересмотрит в сторону снижения промежуточные цели по инфляции в 2019 году. Антон Табах из "Эксперт РА", в свою очередь, ждет "тонкой настройки" инфляционных прогнозов, прогноза по ценам на нефть и движению капиталов.