МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Таскомбанк, принадлежащий украинскому политику и предпринимателю Сергию Тигипко, является единственным претендентом на покупку "дочки" российского ВТБ, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на банковском рынке.

Нацбанк Украины в конце ноября признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.

"Заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов подали Таскомбанк и Альфа-банк. Альфа-банк не внёс гарантийный взнос, и единственным претендентом остался банк Тигипко", — пишет издание.

"На балансе "ВТБ-банка" осталось около 600 объектов недвижимости, и этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов", — отмечает "Экономическая правда".

Как заявлял в конце ноября глава ВТБ Андрей Костин, ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка и был готов выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов депозитов до конца следующего года.

Таскомбанк — один из первых коммерческих банков на Украине. Входит в двадцатку крупнейших и самых прибыльных в стране. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко.