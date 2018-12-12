МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рынок кредитования населения в РФ в 2019 году, согласно ожиданиям Сбербанка, вырастет на 15-18%, Сбербанк будет расти немного лучше сектора, следует из презентации крупнейшего российского банка для аналитиков. Вместе с тем рынок кредитования юрлиц в следующем году может вырасти на 5-7%, Сбербанк будет расти в соответствии с сектором.

По данным отчетности Сбербанка по РСБУ за январь-ноябрь 2018 года, банк нарастил кредитование населения на 24,1%, корпоративного сектора — на 10,2%.

"Мы предполагаем, что у нас будет более быстро расти розничное кредитование, и здесь будет, безусловно, фокус на ипотеке, как и в этом году. Корпоративное кредитование: будет в основном идти рост в рублях. Здесь будет фокус сделан в нашем случае на средний и малый бизнес, прежде всего, как более высокомаржинальный, более хорошо диверсифицированный", — прокомментировал презентацию зампред Сбербанка Александр Морозов.

"Если посмотреть на корпоративные депозиты, то они будут расти быстрее, чем розничные депозиты, которые будут расти чуть медленней, чем в этом году. Но тем не менее, в целом эта картинка будет совершенно сбалансированной", — резюмировал топ-менеджер.

В начале ноября зампред правления банка Анатолий Попов говорил, что Сбербанк ожидает в 2019 году темпы роста своего корпоративного кредитного портфеля на уровне не менее 5%.

По прогнозу ЦБ, озвученному в ноябре председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, рост кредитования нефинансовых организаций в РФ в 2019 году ожидается на уровне 7-10%, что будет поддерживать экономический рост. При этом регулятор ожидает, что темпы роста кредитования населения РФ будут постепенно замедляться, по итогам 2019 года составят 12-17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10-15%.

Сбербанк также прогнозирует рост в 2019 году совокупного кредитного портфеля на уровне около 10%, рост средств клиентов — на 6-9%. Вклады населения в Сбербанке на 1 декабря 2018 года выросли на 2,1% по сравнению с показателем на 1 января — до 12,38 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 22,3% — до 6,9 триллиона рублей, следует из отчетности банка по РСБУ.

В январе-ноябре банк нарастил кредитование населения на 24,1%, корпоративного сектора — на 10,2%. Кредиты населению увеличились на 1 декабря до 6,113 триллиона рублей с 4,925 триллиона рублей на начало года, юридическим лицам – до 13,209 триллиона рублей с 11,991 триллиона рублей.