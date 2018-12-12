МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Экс-гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин получит должность в ВЭБе, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Он идет на должность зампреда, будет курировать блок "Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ". Это большое приобретение для ВЭБа", — приводит пресс-служба слова главы ВЭБа Игоря Шувалова.

Послужной список Сорокина включает работу в Российском футбольном союзе и Москомспорте. Кроме того, он принимал участие в заявочных кампаниях на проведение Олимпиады-2012 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи.