МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Мы предложили Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", — передает пресс-служба слова главы ВЭБа Игоря Шувалова.

"Такое обсуждение ведется", — прокомментировали в Банке России предложение ВЭБа.

Связь-банк в ноябре сообщил о завершении присоединения банка "Глобэкс", став его правопреемником.

Набсовет ВЭБа в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать его — не позднее 2020 года.

ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.

В пресс-службе РИА Новости Промсвязьбанка сообщили, что банк проводит финансовую оценку Связь-банка.

Промсвязьбанк с конца прошлого года проходил санацию через созданный ЦБ фонд. Сейчас банк передан в Росимущество, на его базе создан государственный опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.