МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания SWIFT сообщила, что ее генеральный директор Готтфрид Лейббрандт намерен покинуть свою должность с середины следующего года.

"Главный исполнительный директор (CEO) SWIFT Готтфрид Лейббрандт уведомил совет директоров о своем намерении уйти с должности в конце июня 2019 года", — говорится в сообщении компании.

Готтфрид Лейббрандт занимает должность главы компании на протяжении семи лет, свою карьеру в SWIFT начал в 2005 году.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.