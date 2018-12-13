МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Московского вексельного банка", лишившегося лицензии в августе, составила 347,288 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.

ЦБ оценивает активы банка на уровне 585,747 миллиона рублей, обязательства — 933,035 миллиона рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка с 17 августа в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее в декабре регулятор сообщал, что подозревает руководство "Московского вексельного банка" в операциях, направленных на преднамеренное банкротство кредитной организации путем приобретения низколиквидных ценных бумаг. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом 26 ноября.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.