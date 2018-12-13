МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Блокчейн-компания Bitfury Group и международная консалтинговая компания PwC создадут акселератор блокчейн-проектов, говорится в сообщении Bitfury.

В рамках соглашения о партнерстве Bitfury и сеть PwC в России разработают ряд новых блокчейн-продуктов на основе анализа текущих потребностей клиентов PwC.

"Партнерство такого уровня доказывает, что технология будет развиваться и в ближайшие несколько лет масштабные блокчейн-решения будут внедрены в разные сегменты экономики и бизнеса. Bitfury имеет технологическое преимущество в области разработки блокчейн-платформы для корпоративного сектора на территории РФ. Мы уверены, что наш совместный с PwC опыт укрепит блокчейн-рынок и откроет новые перспективы для развития", — приводятся в релизе слова главы Bitfury в России Дмитрия Уфаева.

В августе 2018 года PwC опубликовала отчет 2018 Global Blockchain Survey, согласно которому 84% опрошенных IT-компаний применяют блокчейн-технологии в своей работе, 64% используют собственную блокчейн-сеть, а 35% — работают над теоретическим исследованием и тестированием технологии блокчейн. По прогнозам PwC, к 2030 году блокчейн-проекты будут ежегодно генерировать для бизнеса около 3 триллионов долларов. В опросе приняли участие 600 руководителей IT-компаний из 15 стран.

Компания Bitfury была основана в 2011 году. В декабре 2017 года Россия стала 17-й страной, где Bitfury Group открыла свое представительство.

PwC — международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвtрку аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне. PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Уфе, Нижнем Новгороде и Перми работают более 2700 специалистов.