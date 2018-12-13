МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящее время думает над названием для своей экосистемы, речи о смене названия самого банка не было, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Греф во вторник заявил, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово "банк", однако в финансовой части, согласно законодательству, бренд сохранится.

"Я не говорил, что Сбербанк меняет название. Я сказал, что мы задумываемся над тем, как будет называться наша экосистема…. К чему мы придем, пока неочевидно", — сказал он, добавив, что как только решение будет принято, его озвучат.

Греф отметил, что Сбербанк перестал быть просто банком, это вызывает озабоченность со стороны ЦБ РФ в вопросах регулирования.

"Мы много имеем разговоров с Центральным банком, у них озабоченность: как нам вас регулировать? У вас уже столько всего небанковского, и так далее. Но очевидно, что мы уже значительно больше, чем банк. У нас сотни разных сервисов, сотни предприятий, которые входят в нашу экосистему, и очевидно, что название "Сбербанк" им не вполне подходит. Поэтому мы на эту тему сейчас активно размышляем", — сказал Греф.