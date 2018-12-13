МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

После выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на 532,5 миллиона долларов.

Кроме того, компания продлила оферту на выкуп трех выпусков евробондов с погашением в 2021, 2022 и 2023 годах до 26 декабря.

Речь идет о выпуске объемом 1 миллиард долларов с доходностью 7,748% годовых и погашением в феврале 2021 года, выпуске объемом 1,5 миллиарда долларов с доходностью 7,504% и погашением в марте 2022 года. Также оператор готов выкупить выпуск объемом 1 миллиард долларов и доходностью 5,95% с погашением в феврале 2023 года.

О планах по выкупу собственных евробондов четырех выпусков, номинированных в долларах, телекоммуникационный холдинг объявил в середине ноября. Как поясняла компания, цель выкупа заключается в использовании средств, вырученных за продажу 50%-ной доли Veon в итальянском операторе Wind Tre, для уменьшения долга и расходов на его обслуживание.