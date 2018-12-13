МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк Morgan Stanley переводит валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями из московского в лондонский офис, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Банк оптимизирует операционную модель на российском рынке и переводит валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в лондонский офис. Инвестиционно-банковское подразделение продолжит функционировать в обычном режиме. Morgan Stanley, как и прежде, привержен российскому рынку и сохраняет свое присутствие в Москве", — говорится в сообщении.

Модификация операционной модели российского офиса не окажет влияния на деятельность банка в сфере инвестиционного банкинга и сделок на рынках капитала в РФ, подчеркивают в банке.

Для обеспечения максимальной эффективности и прибыльности операционной деятельности банк регулярно осуществляет анализ деятельности по всем бизнес-направлениям и рынкам присутствия. Недавний анализ показал изменение природы профиля расходов и доходов бизнеса в России, по большей части ввиду снижения клиентской активности, сообщили в банке.

Банк устанавливает связи со сторонними брокерами и агентами для реализации определенных бизнес-задач и возможности продолжить предлагать российские продукты на международном рынке, добавили в MS.