МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему не планирует переходить на денежный кешбэк, продолжит развивать свою бонусную программу "Спасибо", рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф на прямой линии с сотрудниками.

"Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк. Почему? Потому что мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют нам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируем, то весь продукт становится убыточным", — ответил он на вопрос сотрудников, будет ли банк вводить денежный кешбэк.

Греф отметил, что программа "Спасибо" в настоящее время является убыточной для банка. "Если я правильно помню, по программе "Спасибо" в этом году мы заплатим больше 25 миллиардов рублей. Это большие средства", — указал глава Сбербанка.

"Мы будем это совершенствовать, но пока на кешбэк в деньгах с этими всевозможными механизмами по сокращению издержек… мы не считаем, что это правильный путь для банка нашего имиджа и нашего размера", — сказал Греф.

Вместе с тем в пресс-службе банка рассказали, что программа лояльности "Спасибо" является прибыльной с 2017 года. По итогам текущего года Сбербанк ожидает увеличения прибыли программы в 4 раза — до 1,2 миллиарда рублей.

Глава Сбербанка позже уточнил, что говорил не о прямых убытках для банка от программы лояльности, а о его расходах на нее. "Это не убыток, а сколько мы финансируем. Мы много клиентам возвращаем. Она в конечном итоге банку выгодна, потому что повышает лояльность", — пояснил Греф.