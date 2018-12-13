МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сбербанк купил домен sber.ru для развития деятельности банка и экосистемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

В информации о доменном имени sber.ru из открытых источников указано, что оно было приобретено компанией Bizone LLC — дочерней компанией Сбербанка. Эта компания была создана в 2016 году для анализа киберугроз и тестирования систем безопасности банка. Домен оплачен до июля 2019 года.

"Домен будет использоваться для развития деятельности банка и экосистемы", — сказал официальный представитель Сбербанка. При этом в банке пояснили, что банк приобретает и регистрирует те домены, которые необходимы для развития бизнеса банка и группы.

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник заявил, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово "банк", однако в финансовой части, согласно законодательству, бренд сохранится.

В ноябре 2016 года Сбербанк предложил построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры экосистему по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли, в частности, китайской Alibaba. Греф тогда пояснял, что экосистема создается вокруг новой технологической платформы, которая должна быть построена к концу 2018 года. Концепция экосистемы подразумевает встраивание в платформу банка различных партнеров, которые смогут продавать свои услуги клиентам. Таким образом, клиент Сбербанка может получать продукты и услуги, не только финансовые и банковские, а, например, еще медицинские.