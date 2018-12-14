МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал резкий рост переводов с одной банковской карты на другую среди жителей страны, сообщает пресс-служба регулятора.

В этом году, в период с января по сентябрь, сумма таких переводов с карты на карту превысила аналогичный показатель за весь прошлый 2017 год и достигла 19,2 трлн рублей. Доля переводов с карты на карту в общем числе операций по банковским картам физических лиц составила 13%.

Выросло и число банковских карт, с которых в период за первые девять месяцев 2018 года совершалась минимум одна операция — на 15%. Это 174 млн единиц пластиковых карт.

Что касается среднего чека по карте при оплате покупок или услуг в торговых точках и сервисах, то он сокращается: 891 рубля сумма снизилась до 847 рублей.