МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России с 14 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Рунэтбанка, следует из сообщения регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", — сообщает регулятор. В банк будет назначен ликвидатор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 468-е место в банковской системе РФ.