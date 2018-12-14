МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил десятилетние облигации объемом 65 миллиардов иен (порядка 574 миллионов долларов) со ставкой купона в размере 1,01% годовых, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

По его словам, большую долю бумаг выкупили японские инвесторы, на которых пришлось 85% выпуска. Городские банки приобрели 46% облигаций, японские депозитные учреждения (shinkin) — 18%, управляющие активами и страховые компании — 12%, специализированные банки — 9%, прочие инвесторы — 15%. Более двух десятков инвесторов выставили заявки в книгу, в которой общий спрос превысил 80 миллиардов иен.

"Газпром" первым из российских эмитентов разместил локальный выпуск на японском рынке под гарантию японского банка международного сотрудничества (JBIC). Выпуск подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых "шибосай" облигаций, размещаемых среди зарегистрированных в Японии квалифицированных институциональных инвесторов.

"Японский рынок считается третьим в мире по объемам. Благодаря структуре, гарантированной JBIC, "Газпром" вышел на самый широкий круг японских инвесторов, фактически преодолев многолетний барьер их отчуждения в отношении российского риска. Важно и то, что в сделку пришли не только японские, но и именитые международные инвесторы, что подтвердило ценообразование и соответствие этой сделки международным критериям инвестирования, с одной стороны, и желание инвесторов следовать за торгуемыми финансовыми инструментами компании в том числе и в японских иенах, с другой, несмотря на все сложности в международной геополитике", — отметил Шулаков.