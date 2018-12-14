МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России утвердил изменения в план санации Экономбанка, согласно которым банк планируется присоединить к Меткомбанку, говорится в сообщении регулятора.

В пятницу Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер предупреждения банкротства АО "Экономбанк" (инвестор — ПАО "Меткомбанк"), которые включают в себя план финансового оздоровления.

"В результате проведения мероприятий по предупреждению банкротства банка планируется восстановление основных показателей его деятельности до значений, соответствующих общему уровню регулирования. Также инвестор планирует осуществить присоединение АО "Экономбанк", — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с финансовой моделью, заложенной в этот план, деятельность банка будет направлена на сбалансированное наращивание кредитования юридических лиц и формирование портфеля ценных бумаг. Также определен детальный комплекс мероприятий, направленных на сокращение проблемной задолженности банка, сообщает регулятор.

По данным БИР Аналитик, Экономбанк на 1 октября занимал 152 место с активами в размере 23,5 млрд рублей, Меткомбанк — 84 место с активами в 64,6 млрд рублей.