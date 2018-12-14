МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России утвердил изменения в план санации Крайинвестбанка, согласно которым банк будет присоединен к крымскому РНКБ, выступающему в качестве инвестора, в 2023 году, сообщает в пятницу ЦБ.

"Планом участия также предусмотрено присоединение банка к инвестору в 2023 году. В результате реорганизации банков объединенный банк будет соблюдать все обязательные нормативы Банка России", — говорится в сообщении.

В ЦБ ожидают, что капитал Крайинвестбанка достигнет положительного значения к середине 2023 года. РНКБ и санируемый банк запланировали рост кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, средств клиентов.

РНКБ в декабре 2015 года взял на санацию Крайинвестбанк, попавший в санкционный список США. ЦБ тогда сообщил, что РНКБ получит финансовую помощь, достаточную для санации банка, но не озвучил точную сумму. Только через 11 месяцев РНКБ фактически приступил к оздоровлению банка — в ноябре 2016 года РНКБ выкупил за 100 миллионов рублей допэмиссию его акций, став собственником более 99% уставного капитала Крайинвестбанка.

Крайинвестбанк был основан в 2001 году, является участником системы страхования вкладов. В настоящее время это универсальный российский банк, который работает на юге России, предоставляя весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению. Сеть состоит из 75 отделений и более 700 устройств самообслуживания.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября Крайинвестбанк занимал 87 место в банковской системе РФ с активами 64,2 млрд рублей, собственные средства составляли минус 3,3 млрд рублей, средства населения — 21,8 млрд рублей.