МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ в октябре-ноябре при размещении отдельных выпусков достигала 50-70%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

Ситуация на рынке государственных облигаций в октябре-ноябре стабилизировалась, Минфин России возобновил регулярное проведение аукционов по размещению ОФЗ, хотя объем предложения бумаг оставался заметно ниже значений первой половины 2018 года, говорится в докладе.

"Значительный отток средств иностранных инвесторов, наблюдавшийся в августе-сентябре, заметно снизился. Несмотря на сохранение оттока со вторичного рынка, иностранные инвесторы увеличили покупки на первичном рынке. На аукционах их доля в размещении отдельных выпусков достигала 50-70%", — отметили в ЦБ РФ.