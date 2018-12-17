МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP Billiton Ltd, завершила внебиржевой выкуп акций (buy back) на 5,2 миллиарда долларов, а также выплатит акционерам специальные дивиденды на такую же сумму, говорится в релизе компании.

В общей сложности компания выкупила около 265,8 миллиона акций (8,3% акционерного капитала BHP Group Limited) за 7,3 миллиарда австралийских долларов (5,2 миллиарда долларов США). Окончательная цена выкупа установлена на уровне 27,64 австралийских доллара за акцию, что на 14% меньше рыночной стоимости в 32,1387 австралийских доллара за акцию.

В январе 2019 года компания также выплатит своим акционерам специальные дивиденды в 1,02 доллара США за акцию — суммарно 5,2 миллиарда долларов. Дивиденды будут выплачены за счет остатка чистой прибыли от продажи сланцевых нефтегазовых активов в США.

Компания 1 ноября объявила, что планирует вернуть своим акционерам 10,4 миллиарда долларов через buy back и выплату специальных дивидендов.

BHP Billiton Ltd, основанная в 2001 году, занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ. В ноябре 2017 года BHP сообщила, что планирует выйти из нефтегазовых активов в течение двух лет. Летом прошлого года компания заявляла, что считает ошибкой свои инвестиции с 2011 года в 20 миллиардов долларов в сланцевую нефть США.