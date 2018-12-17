МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) 14 марта выставит на открытый аукцион свыше 99,9% акций санируемого в настоящее время Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регулятора. "Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и АТБ остаются должны ЦБ РФ 267 млрд руб

Банк России планирует продать кредитную организацию минимум за 6 млрд рублей.

"Советом директоров Банка России принято решение о реализации принадлежащих Банку России акций банка посредством проведения открытого аукциона в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион) 14 марта 2019 года на торговой площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", — сообщает ЦБ.

Как отмечает регулятор, по результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели АТБ, его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность.

Стартовая цена реализации АТБ — 9,857 миллиарда рублей, минимальная цена покупки — 6 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ. Шаг аукциона на понижение – 1,286 миллиарда рублей, на повышение – 100 миллионов рублей. Дата начала приема заявок — 18 февраля, окончания — 4 марта.

Напомним, что регулятор в апреле текущего года взял АТБ на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. В сентябре ЦБ приобрел допэмиссию АТБ на 9 млрд рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Согласно плану санации АТБ, регулятор планировал докапитализировать кредитную организацию на 9 млрд рублей. В дальнейшем планировалось продать кредитную организацию инвестору.

В октябре ЦБ сообщил, что продажу АТБ новому инвестору планируется завершить до 1 апреля 2019 года.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк занимал 61 место в банковской системе РФ с активами в размере 121,8 млрд рублей, собственные средства составляли 9,9 млрд рублей, вклады — 51,4 млрд рублей.