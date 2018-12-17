МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман покидает банк, следует из сообщения кредитной организации.

"Мы подтверждаем, что Олег Михайлович Ваксман покидает банк. Банк благодарит Олега Ваксмана за многолетнюю эффективную работу в качестве руководителя одного из самых важных бизнес-направлений Газпромбанка и желает ему всевозможных успехов в новых начинаниях", — говорится в сообщении банка.

Ранее Газпромбанк сообщал, что вопрос об отставке Ваксмана в понедельник будет рассмотрен на заседании совета директоров.

О своих дальнейших планах Ваксман намерен рассказать в начале следующего года. "Сейчас могу отметить, что мой профессиональный фокус и сфера интересов – инвестиции и развитие цифрового бизнеса – остаются неизменными. Кроме того, я сохраняю пост члена совета директоров Mail.Ru Group, Gazprombank (Switzerland) Ltd и возглавляю совет директоров группы компаний ЦРТ", — приводятся в сообщении его слова.

Ваксман работал в Газпромбанке с 2010 года. В 2013 году был назначен на должность зампреда правления банка.