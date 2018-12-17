МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российские банки в январе-октябре 2018 года выдали 8,97 миллиона новых кредитных карт, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В январе-октябре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 8,97 миллиона единиц, увеличившись на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,3 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Самое большое количество выданных карт было отмечено в Москве (550,7 тысячи), Московской области (431 тысяча), Краснодарском крае (329,7 тысячи), Санкт-Петербурге (305,3 тысячи), Свердловской области (279,7 тысячи) и Башкортостане (271 тысяча).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+136%) и Тульской (+107,9%) областях, Башкортостане (+106,8%), Ставропольском крае (+106,2%) и Саратовской области (+104,8%).