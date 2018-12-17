МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банковская группа Standard Chartered объявила о выделении управления прямыми инвестициями и продаже большей доли портфеля этого бизнеса.

"Standard Chartered PLC согласовала условия отделения своего подразделения по управлению прямыми инвестициями и продажи большей части портфеля прямых инвестиций фондам, управляемым ICG Strategic Equity, которая является частью Intermediate Capital Group Plc (ICG)", — говорится в релизе. При этом управлять портфелем будет компания Affirma Capital, владение и управление которой относится к членам руководящего состава подразделения.

Этот портфель включает в себя прямые инвестиции в 35 компаний стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Южной Кореи, Ближнего Востока и Африки.

Условия сделки не раскрываются, ее закрытие ожидается в первой половине 2019 года. Затраты на реструктуризацию оцениваются в 160 миллионов долларов.

Банковская группа Standard Chartered была образована в 1969 году в Лондоне. Акции торгуются на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах, а также в Мумбае и на других национальных фондовых биржах Индии.