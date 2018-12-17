МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Письменную заинтересованность в участии в открытом аукционе по покупке санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) проявили три интересанта, в одном случае есть участие иностранного инвестора, заявила журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.

"Есть три письма, которые были направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе. Есть также устные заявления, которые на различных совещаниях высказывают. Но формально заинтересованность проявили три покупателя", — сказал он.

Зампред ЦБ добавил, что среди трех интересантов, которые направили письма в ЦБ, нет госбанков, но присутствует иностранный инвестор. "В одном из трёх случаев есть участие иностранного инвестора", — сказал Поздышев.