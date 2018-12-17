МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Промсвязьбанк получил право не раскрывать совсем или раскрывать частично данные о своих владельцах, следует из текста постановления правительства РФ.

"Промсвязьбанк вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", при условии раскрытия данной информации ЦБ РФ с одновременным информированием ЦБ РФ о принятии такого решения", — сказано в постановлении.

Таким образом, из документа следует, что правительство определяет случаи, при которых банк получает право не раскрывать данные о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, или раскрывать такие данные в ограниченном объеме.

Такое же право в отношении указанных сведений Промсвязьбанка получили другие банки и небанковские кредитные организации.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС (созданный ЦБ фонд). Сейчас банк передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления. На его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами. По оценке Минфина, банку могут перейти кредиты санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Промсвязьбанк не будет публичным акционерным обществом. По его словам, нет необходимости раскрывать "избыточную" информацию о банке неограниченному кругу лиц.