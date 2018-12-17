ГОНКОНГ, 17 дек — ПРАЙМ. Власти Малайзии в понедельник предъявили уголовные обвинения Goldman Sachs Group Inc. и бывшему партнеру банка в связи с финансовым скандалом с фондом 1MDB. О этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня генеральным прокурором, сообщает Dow Jones.

Goldman Sachs International и два его азиатских подразделения обвиняются в нарушении законов Малайзии о ценных бумагах, в частности в сокрытии важной информации и публикации ложных заявлений в документах 2012 и 2013 годов, подготовленных для продажи международных облигаций государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Bhd., или 1MDB.

"Мы считаем, что эти обвинения ошибочны, мы намерены опровергнуть их и активно отстаивать нашу позицию. При расследовании этих вопросов фирма продолжает сотрудничать с властями", — указал Goldman в заявлении.

Кроме того, генеральный прокурор Малайзии в соответствии с законодательством о ценных бумагах выдвинул обвинения против Тима Лейсснера, бывшего партнера Goldman. В ноябре Лейсснер признал свою вину в рамках уголовных обвинений, предъявленных Министерством юстиции США. Он обвиняется в нецелевом использовании средств 1MDB и подкупе чиновников в Малайзии и Абу-Даби. Приговор по делу Лейсснера, предположительно, будет вынесен в начале следующего года.

Лейсснер не был доступен для комментариев.

В 2012-2013 годах Goldman организовал для 1MDB продажу облигаций на 6,5 млрд долларов, из которых 2,7 млрд долларов якобы были украдены. Прибыль банка составила 600 млн долларов. 1MDB стал основным фигурантом международных расследований, которые проводит Минюст США с участием представителей Малайзии, Сингапура, Швейцарии и Люксембурга.

"Малайзия считает, что действия обвиняемых являются серьезным нарушением наших законов о ценных бумагах. Чтобы отразить степень серьезности нарушений, прокуратура будет настаивать на том, чтобы в рамках уголовных дел штрафы для обвиняемых оказались гораздо выше 2,7 млрд долларов, использованных нецелевым образом при размещении облигаций, и 600 млн долларов, которые Goldman Sachs получил в качестве комиссии. Кроме того, прокуратура будет просить заключить под стражу каждого из обвиняемых: максимальный срок тюремного заключения в данном случае составляет 10 лет", — говорится в заявлении генпрокурора.

Более того, сегодня генеральный прокурор предъявил обвинения Жо Лоу, предполагаемому организатору схемы для 1MDB, и Жасмин Лу, бывшему юрисконсульту 1MDB. Обоим власти Малайзии предъявили заочные обвинения в отмывании средств и других правонарушениях. Точное местонахождение Лоу и Лу неизвестно, но власти Малайзии подозревают, что Лоу живет в Китае.

Еще один бывший сотрудник Goldman – гражданин Малайзии Роджер Ын – находится в тюрьме Куала-Лумпура. Обвинения ему, как ожидается, будут предъявлены на этой неделе. Попытки связаться с Ын, который выступает против экстрадиции в США, оказались безуспешными.