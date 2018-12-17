МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Компьютерная система украинского Альфа-банка дала сбой, из-за которого у некоторых клиентов возникли сложности с безналичными расчетами, а на счетах возник отрицательный остаток, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба финучреждения.

"В системе Альфа-банка произошел сбой, из-за которого у некоторых его клиентов возникли сложности с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный остаток", — цитирует слова пресс-службы банка сайт украинского телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").

Сейчас банк работает над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно скорее, заявили в финучреждении.