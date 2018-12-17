МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.

"После четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль – 14,8 миллиарда гривен (531,6 миллиона долларов) по результатам десяти месяцев текущего года. До конца года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2019 года банковский сектор останется прибыльным, главным же риском для этого на сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков, полагают в НБУ.