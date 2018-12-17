МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Четверти россиянам с ограниченными возможностями отказывают в получении кредита, следует из исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

В нем приняло участие 2411 респондентов из 20 регионов России. Результаты представила в своей презентации гендиректор НАФИ Гузелия Имаева на заседании рабочей группы по повышению финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в понедельник в Банке России.

В случае с кредитами опрошенные сталкиваются с наибольшим количеством проблем: такие договоры дороги в обслуживании и непонятно составлены. Кроме того, 24% респондентов заявило о том, что им отказывают в получении кредита.

В исследовании отмечается, что банковские счета есть у 90% граждан России с ограниченными возможностями. Там сказано, что платежные карты есть у 82% респондентов, у 36% есть банковский вклад. Чуть меньше опрошенных пользуется такими продуктами, как добровольное страхование (13%) и кредиты (18%). В большинстве случаев (36%) респонденты брали нецелевые кредиты, в 17% — на ремонт жилья, в 13% — на отдых. Равные доли (по 9%) пришлось на такие цели, как покупка жилья, покупка или ремонт автомобиля, а также лечение.

В презентации также приведены причины, по которым респондентам сложно пользоваться тем или иным финансовым продуктом. Для сберегательных услуг больше половины случаев — это недостаток у респондентов средств для их приобретения. В случае с платежными картами в 27% случаев россиянам с ограниченными возможностями сложно разобраться в условиях договора.

Чуть меньше половины (41%) считает, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям. В прошлом году так считало 46% респондентов. При этом выросла доля тех, кто думает, что отделения российских банков приспособлены для нужд клиентов с ограниченными возможностями — с 63% в прошлом году до 70%.