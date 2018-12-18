МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) сообщила, что проведет программу обратного выкупа акций на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

"Johnson & Johnson сегодня объявила о том, что совет директоров компании одобрил выкуп обыкновенных акций компании на сумму до 5 миллиардов долларов", — говорится в релизе.

Выкупы могут время от времени осуществляться по усмотрению руководства компании на открытом рынке или в рамках частных сделок, говорится в сообщении. Отмечается, что программа выкупа при этом не имеет временных ограничений — она может быть временно приостановлена или прервана в любой момент. По состоянию на 30 сентября 2018 года у компании в обращении было около 2,683 миллиарда акций.

Объявление компании следует после того, как 14 декабря акции J&J потеряли 10% стоимости на фоне сообщений СМИ. Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что J&J на протяжении десятилетий знала о присутствии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке, производимой компанией.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.