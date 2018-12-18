МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России оценил разницу между величиной активов и обязательств находящегося под санкциями США банка "Агросоюз" в 15,3 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. Позднее регулятор выявил признаки вывода активов из кредитной организации на 7 миллиардов рублей.

Банк на момент отзыва лицензии находился под санкциями США. Минфин этой страны пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР (Корейского объединенного банка развития, KUDB). Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам.

Как в свою очередь отмечал Банк России, на протяжении текущего года регулятор неоднократно выявлял в деятельности "Агросоюза" недооценку кредитного риска и предъявлял банку требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Выплаты вкладчикам банка осуществляются с 19 ноября через Сбербанк . АСВ в середине ноября оценивало их объем примерно в 8,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Агросоюз" на 1 октября занимал 198-е место в банковской системе РФ.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк "Агросоюз" занимал 199 место в банковской системе РФ с активами в размере 11,7 млрд рублей, собственные средства составляли 1,4 млрд рублей, вклады — 8,4 млрд рублей.