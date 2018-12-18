МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России исключил страховую компанию "Респект" из списка организаций, имеющих право страховать ответственность застройщика, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

В списке компаний, которым ЦБ позволяет страховать застройщиков, осталось 11 организаций: ВСК, "Пари", "Ингосстрах", МАКС, "АльфаСтрахование", "Абсолют страхование", "РСХБ страхование", "Югория", "ВТБ страхование", "БИН страхование" и некоммерческая организация "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков".

Обязательное страхование рисков при заключении ДДУ было введено в 2014 году. В 2017 году дочисления страховщикам заменили на взносы в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% от суммы, указанной в ДДУ.

По словам главы комитета Госдумы по природным ресурсами, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в связи с исключением "Респекта", в законопроект, регулирующий деятельность застройщиков, внесли поправку, дающую возможность застройщикам страховаться в Фонде защиты прав дольщиков.

"Это была самая крупная компания. которая занимала более 80% рынка этого вида страхования. Таким образом, мы столкнулись с тем, что ни один застройщик, реализующий свой проект через старый механизм страхования рисков в страховой компании, не может продать ни одного ДДУ. В этой связи нами срочно была подготовлена поправка, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи, просто страховать свои риски не в страховой компании, а в ППК "Фонд защиты прав дольщиков", — сказал Николаев, уточнив, что это позволит избежать остановки продаж, что важно для застройщиков и граждан.

Страховая компания "Респект" существует на рынке с 2000 года. Она имеет лицензии на личное страхование, страхование строительно-монтажных рисков и ответственности, страхование от несчастных случаев, воздушного и морского транспорта, автопарков и грузов.