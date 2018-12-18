МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 12 февраля рассмотрение обоснованности заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", требующего признать банкротом микрофинансовую организацию "Домашние деньги" из-за долга в 2,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил представитель АСВ в суде, "Домашние деньги" с апреля 2017 года не исполняют свои обязательства перед кредитной организацией, при этом задолженность "Домашних денег" перед "Интеркоммерцем" по кредитным договорам, указанная в заявлении, составляет 2,7 миллиарда рублей.

Представитель должника в суде заявил, что признаки банкротства отсутствуют, поскольку у компании сеть дебиторская задолженность на сумму 15 миллиардов рублей, к активному взысканию которой она намерена приступить. Он попросил отложить слушания для предоставления бухгалтерской документации. Суд обязал должника к следующему заседанию представить "доказательства, свидетельствующие о динамике погашения долгов".

Банк "Интеркоммерц" в лице АСВ в августе опубликовал на портале "Федресурс" сообщение о намерении требовать банкротства микрофинансовой организации. В пресс-службе "Домашних денег" тогда заявили РИА Новости, что подача заявления о банкротстве еще не означает факт признания компании банкротом, поэтому пока суд не вынесет решение, компания будет вести свою деятельность и пытаться выполнить свои обязательства перед кредиторами. В компании добавили, что выплаты "Интеркоммерцу" по основному долгу должны быть начаты в 2019 году, а общая сумма долга перед банком — около 1,8 миллиарда рублей.

Банк России 30 августа сообщил, что принял решение исключить компанию "Домашние деньги", основным бенефициаром которой является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ. "Домашние деньги" в апреле допустили техдефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей.

Физические лица — кредиторы "Домашних денег" — в августе направляли в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах реструктуризации долга. Согласно письму, кредиторы-физлица, которым компания должна 1,7 миллиарда рублей, уверены, что это поможет процессу возврата средств. Арбитраж Москвы в 2016 году признал банк "Интеркоммерц" банкротом. До отзыва лицензии в феврале того же года банк занимал 67-е место в банковской системе РФ по величине активов.