МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Система бесконтактных платежей Mir Pay будет запущена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"Mir Pay можно ожидать уже буквально в самом начале следующего года — давайте назовем так, первый квартал 2019 года. Сейчас целый ряд банков уже проводит промышленное тестирование системы перед запуском", — сказал он.

По словам Комлева, в тестировании Mir Pay приняли участие четыре кредитные организации: Россельхозбанк, МКБ, банк "Центринвест" и Уральский банк реконструкции и развития. В ближайшее время тестировать систему также начнут "СМП Банк", РНКБ и банк "Россия", сейчас они проходят процедуру сертификации.

"У четырех банков карта уже загружается, и мы работаем в режиме, когда десятки и сотни клиентов тестируют систему и готовы выступать с предложениями, выступая помощниками в поисках небольших нюансов", — пояснил Комлев.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. На сегодня в России выпущено уже более 50 миллионов национальных платежных карт, что составляет почти 19% от общей эмиссии на российском платежном рынке.