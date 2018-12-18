МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" планирует потратить на обновление бренда своей объединенной сети не менее 500 миллионов рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Мы сделали часть инвестиций в этом году, как раз касается сети "Открытия", а основная часть инвестиций — после объединения банков. Суммарно, если мы возьмем с банкоматами, ребрендинг будет не менее 500 миллионов рублей затрат на всю сетку объединенного банка. Это хорошие инвестиции", — ответил он на вопрос о затратах банка на ребрендинг, добавив, что данная сумма не учитывает покупку новых банкоматов.

Задорнов также отметил, что в марте готовится присоединение к банку компании "Открытие ТЗ", которая является владельцем головного офиса банка и товарных знаков группы.

"Этот офис мы получили, пока владелец то предприятие, которое мы получили в собственность — "Открытие ТЗ". Но мы сейчас уже провели набсовет и мы предполагаем объединиться с этим предприятием. То есть вначале с Бинбанком и потом в марте "Открытие ТЗ" досоединяется к "Открытию" и офис встаёт на баланс банка", — рассказал глава банка.

Банк России в 2017 году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля текущего года регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих и непрофильных активов. Планируется, что юридически объединение завершится 1 января 2019 года.