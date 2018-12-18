МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Герман Греф купил облигации возглавляемого им Сбербанка на 100 миллионов рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Им было приобретено 100 тысяч биржевых облигаций серии 001P-52R, которые Сбербанк разместил 13 декабря.

Общий объем размещенного выпуска составил 30 миллиардов рублей. Срок погашения облигаций — 3 года и 2 месяца (1152 дня). Купоны выплачиваются дважды в год исходя из ставки 8,45% годовых.

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка. Так, в октябре 2017 года он приобрел бумаги на 60 миллионов рублей из выпуска биржевых облигаций с купоном 8% годовых.