МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Прибыль банков РФ за январь-ноябрь выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,279 триллиона рублей, сообщил ЦБ.

В ноябре текущего года действующие кредитные организации получили прибыль в размере 97 миллиардов рублей против 177 миллиардов рублей годом ранее, что "в существенной мере объясняется особенностями учета в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления", отмечает регулятор.

"На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2018 года составила 1,7 триллиона рублей", — указывается в материалах.

Вклады населения в банках РФ за ноябрь выросли на 0,1% и составили 27,2 триллиона рублей. "В течение месяца вклады продемонстрировали незначительный прирост (плюс 0,1%); их объем достиг 27,2 триллиона рублей (29,5% пассивов банков)", — говорится в материалах.

По данным ЦБ, банки в ноябре увеличили кредитование населения на 2,3%, компаний — снизили на 0,1%. "Корпоративный портфель (33,1 триллиона рублей на 1 декабря 2018 года) в ноябре сократился на 0,1%. После некоторого замедления в сентябре и октябре вновь повысились темпы прироста розничного портфеля банковского сектора (+2,3% за ноябрь), в том числе из-за фактора сезонности. Его объем на 1 декабря 2018 года достиг 14,7 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Совокупный объем банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за месяц вырос на 0,6% — до 47,8 триллиона рублей.