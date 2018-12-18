МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка утвердил программу облигаций до 50 миллиардов рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Утвердить программу облигаций серии C01 АО "Альфа-банк" — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 миллиардов рублей", — говорится в материалах.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 октября занимал шестое место в банковской системе РФ с активами в 3,228 триллиона рублей.