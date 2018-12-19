МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) по итогам конкурса по передаче активов и обязательств украинского ВТБ, признанного неплатежеспособным в конце ноября, принял решение о ликвидации банка, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на фонд.

Как отмечает издание, срок отбора банка для передачи активов и обязательств украинского ВТБ истек. Желающих получить активы и обязательства "ВТБ Украина" было несколько, в итоге остался лишь один претендент, остальные заявки были отозваны. Названия претендентов и параметры итогового предложения ФГВ не раскрывает. Источники газеты называли в числе интересантов украинский Альфа-банк, ТАСкомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова.

В итоге на рассмотрении осталась лишь заявка от банка Тигипко, говорят собеседники издания. Единственное полученное конкурсное предложение признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и отклонено, уточнили газете в пресс-службе фонда. Предложенная цена за активы оказалась значительно ниже оценочной стоимости, и на момент конкурса не получен положительный ответ со стороны НБУ, добавили в фонде.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся в ближайшее время, точная дата будет указана на сайте, также сообщили изданию в фонде. Агенты уже отобраны, это 11 банков из числа аккредитованных ФГВ. По данным НБУ, под страховое возмещение (200 тысяч гривен, что соответствует 478 тысячам рублей по курсу ЦБ на 18 декабря) попадает 97% вкладчиков украинского ВТБ, а общая сумма — 972 миллиона гривен (2,25 миллиарда рублей). При этом объем обязательств ВТБ перед физлицами по счетам и вкладам на конец третьего квартала составлял более 1,9 миллиарда гривен (около 4,5 миллиарда рублей).