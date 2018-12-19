МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии у дочернего банка ВТБ.

В конце ноября регулятор признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 декабря 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банк", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.