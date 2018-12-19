ЛОНДОН, 19 дек — ПРАЙМ. Финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовал банк Santander на 32,8 миллиона фунтов стерлингов за неспособность управлять счетами и инвестициями умерших клиентов, говорится в сообщении регулятора.

По данным FCA, банк не перечислил законным бенефициарам и наследникам умерших клиентов более 183 миллионов фунтов стерлингов, в результате чего были затронуты интересы 40,4 тысячи клиентов.

Santander также не смог раскрыть FCA информацию, касающуюся вопросов наследования в связи со смертью клиентов.

По данным FCA, банк допустил указанные нарушения в период с 1 января 2013 года по 11 июля 2016 года. Santander неэффективно мониторил информацию по счетам умерших клиентов и, как следствие, не мог адекватно урегулировать вопросы, связанные с наследованием счетов и инвестиций.

Banco Santander был основан в 1857 году. Деятельность банка сосредоточена на девяти крупнейших рынках — в Испании, Португалии, Германии, Великобритании, Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине и США.