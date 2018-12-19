МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Задолженность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед ЦБ РФ на 1 декабря 2018 года равна 797 миллиардам рублей, полностью погасить кредит АСВ планирует в 2022-2023 годах, сообщает агентство в обзоре по итогам своей работы за 2018 год.

"В настоящее время задолженность агентства перед Банком России — 797 миллиардов рублей. Возвращено 45 миллиардов рублей. Планируем полностью вернуть кредит в 2022-2023 годах", — сказано в документе.

По данным АСВ, количество страховых случаев с начала 2018 года составило 54 против 41 годом ранее. Объем выплат снизился по сравнению с 2017 годом с 404 миллиардов рублей до 170 миллиардов рублей, количество вкладчиков, получивших возмещение – с 638 тысяч человек до 313 тысяч человек. Общий объем выплат за все время работы АСВ достиг в 2018 году 1,9 триллиона рублей, а число вкладчиков, получивших страховое возмещение, составило почти 4 миллиона человек.

Самым крупным страховым случаем в 2018 году для АСВ стал отзыв лицензии у "Активкапитал банка": страховая ответственность АСВ составила 23 миллиарда рублей. На втором месте — Газбанк с размером страховой ответственности 17,8 миллиарда рублей. На третьем месте по размеру страховой ответственности (16,6 миллиарда рублей) — отзыв лицензии у "Международного банка Санкт-Петербурга".

О том, что АСВ планирует к 2022-2023 годах погасить задолженность перед ЦБ, заместитель гендиректора АСВ Георгий Агапцев впервые заявил в середине октября. Позже зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил журналистам, что Банк России считает реалистичным для АСВ погасить задолженность перед регулятором в течение пяти лет.

Банк России в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. По данным октября, лимит кредитной линии составлял 1,03 триллиона рублей.